Ticaret Bakanlığı'ndan Çocuklara Yönelik Reklam Denetimi

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, çocukları hedef alan, algısal zaaflarını istismar eden reklam içeriklerine karşı denetimlerini sürdüğünü belirterek, çocukları tehlikeli durumlara yönlendiren, aşırı tüketime teşvik eden, çocukların gelişim düzeylerini istismar eden her türlü reklam faaliyetinin yasaklandığını bildirdi.

Ticaret Bakanlığı'nın, sosyal medya hesabından, Reklam Kurulu'nun, çocukları hedef alan reklam içeriklerine yönelik denetimlerine ilişkin bilgiler paylaşıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu, çocukları hedef alan ve onların algısal zaaflarını istismar eden reklam içeriklerine karşı denetimlerini aralıksız sürdürmekte, bu alandaki ihlallere karşı kararlı ve caydırıcı yaptırımlar uygulamaktadır. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 61'inci maddesi, ticari reklamların genel ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına uygun, doğru ve dürüst olması gerektiğini hükme bağlamaktadır.

Aynı madde kapsamında, tüketiciyi aldatıcı, tecrübe ve bilgi noksanlığını istismar edici, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve engellileri istismar edici reklamların yapılamayacağı açıkça belirtilmiştir. Bu hükümlerin uygulanmasına yönelik olarak çıkarılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği ile reklamcılık faaliyetlerine ilişkin etik ve hukuki sınırlar detaylı biçimde belirlenmiştir.

Yönetmeliğin 'Temel likeler' başlıklı 5'inci maddesinde, reklamlann genel ahlak ve kamu düzenine uygun olması, kişilik haklarını ihlal etmemesi, hasta, çocuk, yaşlı ve engellileri istismar edici ifadeler veya görüntüler içermemesi zorunluluğu getirilmiştir. Aynı Yönetmeliğin 'Haksız Ticari Uygulamalar' başlıklı 28'inci maddesi ise, yaşları, deneyim eksiklikleri veya zihinsel/fiziksel zaafları nedeniyle özel korunmaya ihtiyaç duyan tüketici gruplarının ekonomik davranış biçimlerinin, bu grubun ortalama bir üyesi dikkate alınarak değerlendirilmesini esas almıştır.

'Çocuklara Yönelik Reklamlar' başlıklı 24'üncü madde, çocukları etkileyen veya çocuklara yönelik hazırlanmış reklamlara özel hükümler içermektedir. Bu kapsamda çocukları tehlikeli durumlara yönlendiren, aşırı tüketime teşvik eden, çocukların gelişim düzeylerini istismar eden her türlü reklam faaliyeti yasaklanmıştır."