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Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Samsun'da incelemede bulundu

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Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Taha Enes Şener, Samsun'un Havza ilçesinde incelemede bulundu. Şener, beraberindeki heyetle birlikte Havza Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifini ziyaret ederek çiftçilerle bir araya geldi.

Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Taha Enes Şener, Samsun'un Havza ilçesinde incelemede bulundu.

Şener, beraberindeki Genel Müdür Yardımcısı Seçkin Cenkış, Kooperatifler Daire Başkanı Gözde Ayanoğlu, Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu ile Çiğdem Çatalbaş, Havza Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifini ziyaret ederek KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Eraslan, Kooperatif Daire Başkanı Sedat Ergin, KARADENİZBİRLİK Yönetim Kurulu Bakanı Necmettin Metin, Başkan Vekili Fahri Şahin, Havza Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Bakanı Mehmet Tural ile kooperatif üyeleriyle bir araya geldi.

Ayçiçeği alım çalışmalarını inceleyerek burada ürün teslim eden kooperatif üyeleri ile sohbet eden Şener, KARADENİZBİRLİK'in bölge için önemli bir kuruluş olduğunu, her zaman çiftçinin ve üreticinin desteklenmesi için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Eraslan da her zaman çiftçinin ve üreticinin yanında olduklarını vurgulayarak, "Bölgemizde ayçiçeği desteklerimiz devam ediyor Bu kapsamda bu yıl ayçiçeği ön alım fiyatını 19 lira olarak açıkladık. Açıklanan fiyat çiftçimizi piyasa şartlarında diri tutacak ve esnafın insafına bırakmayacak bir fiyat. Öte yandan modern tesislerimiz ve birliğimiz imkanları için çiftçilerimiz için çalışmaktayız ve çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Tural ise Havza'da ayçiçeği alım çalışmalarının başladığını anlatarak, "Çiftçimizin ürününü hızlı şekilde almak için tüm hazırlıklarımız tamam. Üst birliğimiz KARADENİZBİRLİK'in açıklamış olduğu ön alım fiyatı çiftçilerimizi memnun etti. Kooperatif olarak üyelerimizin her zaman yanında ve destekçisiyiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Ticaret Bakanlığı Taha Enes Ekonomi samsun Havza Samsun Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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