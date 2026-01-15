Haberler

Ticaret Bakanı Bolat, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack ile Görüştü

Güncelleme:
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Thomas Barrack ile bir araya gelerek Türkiye-ABD ticari ilişkilerini ve iş birliği alanlarını değerlendirdi.

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack ile Bakanlık'ta bir araya gelerek, iki ülke arasındaki ticari ilişkiler, iş birliği alanları ve önümüzdeki döneme ilişkin beklentileri değerlendirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack ile Bakanlık'ta bir araya geldiklerini bildirdi.

Bolat, "Görüşmemizde, Türkiye ve ABD arasındaki ticari ilişkilerin durumu, kaydedilen gelişmeler, önümüzdeki aylara ilişkin plan ve beklentilerimizi değerlendirdik. Sayın Büyükelçi ile, ticaret ve ekonomik işbirliğinin, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemli bir parçası olduğuna dikkat çekerek; yeni işbirliği alanlarındaki fırsatların değerlendirilmesi konusunda hemfikir kaldık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
