Haberler

Bakan Bolat, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'ı kabul etti

Bakan Bolat, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'ı kabul etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Thomas Barrack ile Türkiye-ABD ticari ilişkilerini ve iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack'ı kabul etti.

Bakan Bolat, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack ile bugün Ticaret Bakanlığımızda bir araya geldik. Görüşmemizde, Türkiye ve ABD arasındaki ticari ilişkilerin durumu, kaydedilen gelişmeler, önümüzdeki aylara ilişkin plan ve beklentilerimizi değerlendirdik. Sayın Büyükelçi ile ticaret ve ekonomik iş birliğinin, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemli bir parçası olduğuna dikkat çekerek; yeni iş birliği alanlarındaki fırsatların değerlendirilmesi konusunda hemfikir kaldık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı

Toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Depoları doldurun! Akaryakıta çifte zam geliyor

Depoları doldurun! Akaryakıta çifte zam geliyor
İmamoğlu'nun diplomasının iptaline karşı açtığı davanın duruşması bitti, karar 15 gün içinde açıklanacak

İmamoğlu'nun diplomasının iptaline karşı açtığı dava tamamlandı
Aile yıkıldı! Baba ile oğlu, 1 gün arayla aynı hastalıktan öldü

Aile yıkıldı! Baba ile oğlu, 1 gün arayla aynı hastalıktan öldü
En seksi Türk kadını seçilmişti: Törende verdiği pozlar olay

En seksi Türk kadını seçilmişti: Törende verdiği pozlar olay
Depoları doldurun! Akaryakıta çifte zam geliyor

Depoları doldurun! Akaryakıta çifte zam geliyor
Yolcu internet ağ adını değiştirdi, THY uçağı acil iniş yaptı

Yolcu Wi-Fi adını değiştirdi, uçak acil iniş yaptı
2026 Dünya Kupası'na bilet çılgınlığı: 33 günde 500 milyon talep

Herkes bu heyecanı izlemek istiyor! 500 milyondan fazla bilet talebi