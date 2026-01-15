Bakan Bolat, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'ı kabul etti

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack'ı kabul etti.

Bakan Bolat, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack ile bugün Ticaret Bakanlığımızda bir araya geldik. Görüşmemizde, Türkiye ve ABD arasındaki ticari ilişkilerin durumu, kaydedilen gelişmeler, önümüzdeki aylara ilişkin plan ve beklentilerimizi değerlendirdik. Sayın Büyükelçi ile ticaret ve ekonomik iş birliğinin, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemli bir parçası olduğuna dikkat çekerek; yeni iş birliği alanlarındaki fırsatların değerlendirilmesi konusunda hemfikir kaldık" ifadelerini kullandı.