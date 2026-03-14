Bakan Bolat, Tüsiad Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren ve Heyetini Kabul Etti

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) son genel kurulunda Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilen Ozan Diren ve yönetim kurulu heyetiyle bir araya geldi. Bolat, toplantıda TÜSİAD'ın yeni dönemde yapacağı çalışmalar, ekonomiye ilişkin beklentiler ve hazırlanan raporların ele alındığını bildirdi.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da gerçekleşen görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

"Özellikle dünya ekonomisinin içinde bulunduğu zorlu şartlarda; para ve reel piyasalardaki oynaklıklar, dünya ticaretinde artış gösteren kırılganlıklar ve korumacılık ortamında Türkiye'nin uluslararası ekonomik ilişkilerindeki gelişmeler, yeni hedefler ve ticaretteki korumacılık rüzgarlarına karşı izlenecek strateji ve öneriler konusunda karşılıklı değerlendirmelerde bulunduk."

Görüşmemizde, Sayın Diren, uluslararası ekonomik ilişkiler ve makro ekonomik gelişmelerle ilgili olarak Türkiye'nin özellikle Avrupa Birliği Komisyonu'nun Sanayi Hızlandırma Yasası olarak da bilinen "Made in EU" konusunda aldığı karara Türkiye'nin de dahil edilmesinden ve hükümetimizin bu konudaki yoğun gayretlerinden duydukları memnuniyeti ifade etmişlerdir. Sayın Ozan Diren'e ve heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, üstlendikleri yeni görevlerinde başarılar diliyorum."

