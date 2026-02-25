Ticaret Bakanı Bolat, Suriyeli Yetkililerle Gümrük ve Ticaret İş Birliğini Görüştü

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye Sınır Kapıları ve Gümrükler Genel İdaresi Başkanı Kuteybe Ahmed Bedevi ve Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nida Eş-Şaar ile gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde, karşılıklı ticarette gümrük süreçlerinin iyileştirilmesi, ticaret hacminin artırılması ve yatırım ilişkilerinin güçlendirilmesi konularını ele aldı.

Ticaret Bakanı Bolat, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Suriye Sınır Kapıları ve Gümrükler Genel İdaresi Başkanı Sayın Kuteybe Ahmed Bedevi ve Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Sayın Nida Eş-Şaar ile verimli birer telefon görüşmesi gerçekleştirdik" ifadesine yer verdi.

Bolat ayrıca, şu ifadeleri de kullandı:

"Sayın Kuteybe Bedevi ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede karşılıklı ticarette gümrük süreçlerinin iyileştirilmesi ve hızlandırılması, gümrük kapılarının modernizasyonu ve genişletilmesi, transit geçişlerin hızlandırılması gibi başlıklar başta olmak üzere, Türkiye ve Suriye arasındaki gümrükler alanındaki iş birliği konularını kapsamlı bir şekilde değerlendirdik."

İki ülke arasında geçen aralık ayında imzalanan Türkiye-Suriye Ortak Gümrük Komitesi'nin ilk toplantısını en kısa sürede gerçekleştirme hususunda mutabık kaldık. Suriye'de yeni yönetimin ülkesinde ve bölgemizde oluşturduğu enerjiden güç alarak, ülkelerimiz arasındaki lojistik ağların güçlendirilmesinin bölgesel bağlantısallığa katkı sağlayacağı hususunu vurguladık.

Suriye Ticaret ve Ekonomi Bakanı Sayın Nida Eş-Şaar ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede ise ülkelerimiz arasında geçen yıl ulaşılan 3,7 milyar dolarlık toplam ticaret hacminin ve yatırım ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi için atılacak adımları değerlendirdik. Türkiye-Suriye Ticaret Bakanlıkları arasında kurulan JETCO mekanizması toplantısını ilkbaharda gerçekleştirmek için anlaştık. Toplantı marjında geniş kapsamlı bir iş ve yatırım forumu gerçekleştirmeyi de kararlaştırdık.

Suriye ile ticaretimizi artırmak ve ikili ortaklıklarımızı güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA