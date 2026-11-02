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Ticaret Bakanı Bolat, Sudan'ın imarında müteahhitlik sektörünün katkısına mutabık kaldı

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 42. İSEDAK Bakanlar Toplantısı'nda Sudan Sanayi ve Ticaret Bakanı Mahasin Ali Yakup ile görüştü. Bolat, Türk müteahhitlik sektörünün Sudan'ın yeniden imarına ve ekonomik toparlanmasına katkı sağlayabileceğinde mutabık kaldıklarını bildirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, istikrar ve barış sürecinde Sudan'ın yeniden imarı ve ekonomik toparlanmasına Türk müteahhitlik sektörünün önemli katkı sağlayabileceği konusunda Sudan Sanayi ve Ticaret Bakanı Mahasin Ali Yakup ile mutabık kaldıklarını bildirdi.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 42. İSEDAK Bakanlar Toplantısı vesilesiyle Sudan Sanayi ve Ticaret Bakanı Yakup ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Görüşmede, Sudan'daki son gelişmeleri istişare ettiklerinin altını çizen Bolat, şu değerlendirmede bulundu:

"İstikrar ve barış sürecinde Sudan'ın yeniden imarı ve ekonomik toparlanmasına müteahhitlik sektörümüzün önemli bir katkı sağlayabileceği konusunda mutabık kaldık. Bu bağlamda, enerji, ulaştırma, limanlar, havalimanları ve diğer altyapı alanları başta olmak üzere işbirliğimizi geliştirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca, Sudan'ın tarım ve madencilik sektörlerindeki potansiyelini de dikkate alarak kalkınma ve refah için karşılıklı fayda temelinde firmalarımızın Sudan'a yönlendirilmesi için birlikte çalışacağız."

Bolat, Sudan ile iş çevrelerini bir araya getirecek etkinlikler de dahil olmak üzere ticaret ve yatırım ilişkilerini destekleyecek somut adımlar atmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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