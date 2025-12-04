Haberler

Ticaret Bakanı Bolat, Libya Ulaştırma Bakanı Şahubi ile Telefonda Görüştü

Güncelleme:
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Libya Milli Birlik Hükümeti Ulaştırma Bakanı Muhammed Şahubi ile telefonda görüştü. Bolat, ekim ayında yapılan toplantıda Türk müteahhitlerinin Libya'daki faaliyetlerine ilişkin karşılıklı mutabakat çerçevesinde kaydedilen gelişmelerin ele alındığını ve kısa vadede atılacak somut adımları kararlaştırdıklarını bildirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, X hesabından yaptığı paylaşımda görüşmeye ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Libya Devleti Milli Birlik Hükümeti Ulaştırma Bakanı Sayın Muhammed Şahubi ile bugün verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Ekim ayında yaptığımız toplantıda, Türk müteahhitlerinin Libya'daki faaliyetlerine ilişkin, karşılıklı mutabakatımız çerçevesinde kaydedilen gelişmeleri ele aldık ve kısa vadede birlikte atacağımız somut adımları kararlaştırdık. Türkiye'nin bölgesel kalkınmaya katkı sunan güçlü müteahhitlik birikimi, dost ve kardeş Libya'da da her zaman olduğu gibi karşılıklı kazanç anlayışıyla, firmalarımızca sürdürülmeye devam edecektir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; müteahhitlikten lojistiğe, ihracattan yatırım iş birliklerine kadar geniş bir alanda Libya ile ilişkilerimizi daha da güçlendirmek, firmalarımızın sahadaki varlığını artırmak ve ülkemizin dış ekonomik vizyonuna katkı sunmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Çatışmanın ortasında can pazarı! Anne kucağında bebeğiyle vuruldu

Çatışmanın ortasında can pazarı! Anne kucağında bebeğiyle vuruldu

Gomez yine müslümanlara saldırdı, Moderatörün sorusuna dondu kaldı!

Şehir ihya olacak! Beklenenden 3 kat fazla altın bulundu

