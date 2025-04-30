Ticaret Bakanı Bolat, Libya'da Ekonomik İlişkileri Geliştirdi

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Libya'da, Libya Devleti Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alındı.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüşmeye ilişkin şunları söyledi:

"Libya ziyaretindeki temaslarımız kapsamında Libya Devleti Milll Birlik Hükümeti Başbakanı Sayın Abdülhamid Dibeybe ile görüştük. 500 yılı aşkın ortak bir tarihe ve köklü ilişkilere sahip olduğumuz dost ve kardeş ülke Libya Devleti'nin Sayın Başbakanı ile iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin ülkelerimizin potansiyelini yansıtacak ?ekilde geliştirilmesi, yeni alanlara taşınması için atabileceğimiz adımları değerlendirdik, görüşlerini dinledik. Önümüzdeki dönemde ortaklaşa gerçekle?tireceğimiz etkinlikler ve bir araya geleceğimiz platformlar vesilesiyle iki ülke arasındaki bağları kuvvetlendirme yönündeki irademizi teyit ettik."