Bakan Bolat: Düzce esnafı için 100 milyon kredi desteği sağlayacağız

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Düzce esnafı için de Halk Bankası ile görüştüklerini açıklayarak, "İnşallah 100 milyon lira Düzce esnafları için de finans kredi desteğini çok hızlı bir şekilde buraya ulaştıracağız. Esnaflarımız için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Ziyaretler ve programlara katılmak üzere Düzce'ye gelen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ilk olarak Düzce Valiliğini ziyaret etti. Bakan Bolat, Düzce Valisi Mehmet Makas, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ve partililerle bir araya geldi. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Bolat, Doğu Marmara depreminden sonra Düzce'nin yeniden kurulduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımızın göreve geldiği 3 Kasım 2002'den sonra kurmayları ile beraber Marmara depreminden zarar gören bütün illerimiz planlı bir şekilde, organize, modern bir şekilde yeniden kuruldu. Bu Düzce'ye de nasip oldu. Düzce hem tarımı hem sanayisi hem hizmetler sektörü hem eğitim, üniversite, bilim merkezi olması ve taşımacılık, lojistik merkezi ile parlayan bir yıldız konumunda. Biz hükümet üyeleri olarak 7/24 gece gündüz çalışan bakanlıklar ve kurmaylarımızla halkımızın hizmetinde olmaya devam ediyor. Biz esnaflarımız için finansman desteği anlamında bütün imkanları zorlayarak esnaflarımızın gerek yatırım gerek işletme ihtiyaçları için finans desteği sağlıyoruz ve bunda da yüzde 50 sübvansiyonlu bu finans maliyeti hazinemiz tarafından üstleniliyor. Düzce esnafları için de Halk Bankamızla görüştük. İnşallah 100 milyon lira Düzce esnafları için de finans kredi desteğini çok hızlı bir şekilde buraya ulaştıracağız. Esnaflarımız için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Haber-Kamera: Mutlu YUCA-Zübeyde ÖZMEN/Musa KESKİN/DÜZCE,