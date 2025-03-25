İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 3 şirkete el konuldu

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 3 şirkete el konuldu
Yabancı yatırımcılarla görüşen Şimşek'ten kritik mesaj: Enflasyonda kalıcı hasar oluşmayacak

Yabancı yatırımcılarla görüşen Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı
Belediye Kanunu'nda CHP'nin planlarını alt üst eden madde

İmamoğlu'nun yerine kim geçecek? CHP'nin planlarını alt üst eden madde
Bakan Yerlikaya: Gösterilerde bin 418 şüpheli gözaltına alındı

İşte 1 haftalık İmamoğlu gösterilerinin bilançosu

Ticaret Bakanı Bolat, Bulgaristan Başbakanı Jelyazkov ile Görüştü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sofya'da Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov ile görüşerek iki ülke arasındaki ticaret hedeflerini ve işbirliği olanaklarını ele aldı.

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sofya'da Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov tarafından kabul edildi. Bolat, "Türkiye olarak dost ve komşu Bulgaristan ile ilişkilerimizi güçlendirmeye kararlıyız. Sayın Başbakana kabulleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bulgaristan Başbakanı Jelyazkov tarafından kabul edildi. Bolat, şunları kaydetti:

"Sofya ziyaretimiz kapsamında Bulgaristan Başbakanı Sayın Rosen Jelyazkov tarafından kabul edildik. Sayın Başbakan'la gerçekleştirdiğimiz görüşmede, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ikili ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarma hedefimizi, karşılıklı yatırımları, iş dünyamızın ortaklığını, gümrük kapılarımızda devam eden yenileme çalışmalarını ve AB Yeşil Mutabakatını ele aldık. Türkiye ve Bulgaristan, yenilenebilir enerji başta olmak üzere enerji alanında ve savunma sanayide iş birliği yapma fırsatına sahiptir. Türkiye olarak dost ve komşu Bulgaristan ile ilişkilerimizi güçlendirmeye kararlıyız. Sayın Başbakana kabulleri için teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title