Haberler

Ticaret Bakan Yardımcısı Tuzcu, Japonya'da ekonomik anlaşma için temaslarda bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ticaret Bakan Yardımcısı Tuzcu, Japonya'da ekonomik anlaşma için temaslarda bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Tokyo'da Japonya'dan bakan yardımcılarıyla ayrı ayrı görüştü. Görüşmelerde ikili ticari ilişkiler ve Türkiye-Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nda gelinen son durum ele alındı.

(ANKARA) - Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakan Yardımcısı Shuji Miyamoto, Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık Bakan Yardımcısı Shinya Fujiki ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasutaka Nakasone ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Tokyo temasları kapsamında Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakan Yardımcısı Shuji Miyamoto, Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık Bakan Yardımcısı Shinya Fujiki ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasutaka Nakasone ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Açıklamada, "Görüşmelerde, Türkiye ile Japonya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler ile ikili ticaretin daha dengeli bir yapıya kavuşturulmasına yönelik hususlar ele alınmış, müzakereleri sürdürülen Türkiye-Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nda gelinen son durum değerlendirilmiştir ve ayrıca, anlaşmanın karşılıklı fayda temelinde sonuçlandırılmasına yönelik ülkemiz beklentileri paylaşılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: ANKA
Bu haber 395 sitede yayınlandı.
MASAK raporu ortaya çıktı! Yasin Kol'un hesabında 135 milyon liralık işlem hacmi

MASAK raporu ortaya çıktı: Tam 135 milyon lira...
Ekim ayında kiralara uygulanacak tavan zam oranı yüzde 31,49 oldu

İşte ekim ayında kiralara uygulanacak tavan zam oranı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

41. kattan atlayarak canına kıydı! Geride yürek burkan mesajlar kaldı

41. kattan atlayarak canına kıydı! Geride yürek burkan mesajlar kaldı
Fred'den bomba Jhon Duran itirafı: Ben zaten zenginim...

Fener'de "Ben zenginim, koşmama gerek yok" diyen futbolcuyu ifşa etti

Adana'daki depreme mangal başında yakalandılar! Korku dolu anlar kamerada

Adana'daki depreme mangal başında yakalandılar
İspanya'yı 72 saatte erken seçime götüren kriz! Her şey böyle başladı

İspanya'yı 72 saatte erken seçime götüren kriz! Her şey böyle başladı
İsrail sınırımızda kepçeleri yeniden çalıştırdı, Türkiye'den tepki gecikmedi

İsrail sınırımızda kepçeleri çalıştırdı, Türkiye'den tepki gecikmedi
Bu görüntü futbol maçından! Çatıda tüfekle nöbet tuttu

Görüntünün nerede çekildiğini duyanlar inanamıyor
Merve Özbey sahneden inerken düştü! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Merve Özbey sahneden inerken düştü! Apar topar hastaneye kaldırıldı