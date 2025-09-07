Tibet'te Geleneksel At Yarışı Festivali Başladı

NAGQU, 7 Eylül (Xinhua) -- Tibet Platosu'nun kuzeyinde geleneksel olarak düzenlenen at yarışı festivali cuma günü Çin'in Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'ne bağlı Nagqu şehrinde başladı. Üç gün sürecek festivalde at yarışlarının yanı sıra çeşitli etnik spor müsabakaları, sanat performansları ve kültürel turizm etkinlikleri de yer alıyor. Etkinliğe çok sayıda yerli ve yabancı turist katılıyor.