Tibet'te Geleneksel At Yarışı Festivali Başladı

Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nde, Nagqu şehrinde düzenlenen at yarışı festivali üç gün sürecek. Etkinlikte at yarışları, etnik sporlar, sanat performansları ve kültürel turizm etkinlikleri yer alıyor.

NAGQU, 7 Eylül (Xinhua) -- Tibet Platosu'nun kuzeyinde geleneksel olarak düzenlenen at yarışı festivali cuma günü Çin'in Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'ne bağlı Nagqu şehrinde başladı. Üç gün sürecek festivalde at yarışlarının yanı sıra çeşitli etnik spor müsabakaları, sanat performansları ve kültürel turizm etkinlikleri de yer alıyor. Etkinliğe çok sayıda yerli ve yabancı turist katılıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
