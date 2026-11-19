Tianjin'de eski kumaş fabrikası 3,76 milyon ziyaretçi ağırlayan komplekse dönüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Tianjin Xiqing'deki eski iplik boyalı kumaş fabrikası turizm ve eğlence kompleksine dönüştürüldü. 2025'te başlatılan yenileme projesi kapsamında Mayıs 2026'da açılan kompleks, kasım ayına kadar 3,76 milyon turist ağırlayıp 70 milyon yuanın üzerinde gelir elde etti.
TİANJİN, 19 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinin Xiqing bölgesine bağlı Zhongbei kasabası, bir zamanlar önemli bir iplik boyalı kumaş üretimi merkeziydi.
Xiqing, 2025 yılında kasabadaki eski iplik boyalı kumaş fabrikasını turizm ve eğlence kompleksine dönüştürmek amacıyla yenileme projesi başlattı. Kompleks, Mayıs 2026'daki açılışından kasım ayına kadar 3,76 milyon turist ağırlayarak 70 milyon yuanın (yaklaşık 10,5 milyon ABD doları) üzerinde gelir elde etti.
Kaynak: Xinhua