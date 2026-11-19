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TİANJİN, 19 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinin Xiqing bölgesine bağlı Zhongbei kasabası, bir zamanlar önemli bir iplik boyalı kumaş üretimi merkeziydi.

Xiqing, 2025 yılında kasabadaki eski iplik boyalı kumaş fabrikasını turizm ve eğlence kompleksine dönüştürmek amacıyla yenileme projesi başlattı. Kompleks, Mayıs 2026'daki açılışından kasım ayına kadar 3,76 milyon turist ağırlayarak 70 milyon yuanın (yaklaşık 10,5 milyon ABD doları) üzerinde gelir elde etti.

Kaynak: Xinhua