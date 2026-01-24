THY'den iptal edilen seferlere ilişkin açıklama
Türk Hava Yolları, 25-26 Ocak tarihlerinde Kuzey Amerika'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Konuyla ilgili olarak THY'de yapılan açıklamada, " Kuzey Amerika'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeni ile 25-26 Ocak tarihli New York, Newark, Boston ve Washington'a gerçekleştirilecek bazı seferlerimiz iptal edilmiştir" denildi.
