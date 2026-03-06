Haberler

TGS'den kadın çalışanlara 8 Mart'a özel hediye

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Hava Yolları'nın yer hizmeti veren kuruluşu TGS, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın çalışanlarına Kadın Emeğini Değerlendirme Kooperatifi tarafından hazırlanan hediyeleri dağıttı. Sosyal sorumluluk çalışmasıyla kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını desteklemeyi amaçladı.

TÜRK Hava Yolları'na (THY) yer hizmeti veren Turkish Ground Services (TGS), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle kadın çalışanlarına Kadın Emeğini Değerlendirme Kooperatifi tarafından hazırlanan hediyeleri dağıttı.

Şirket, sosyal sorumluluk çalışmasını 'kadın elinden kadın eline destek' anlayışıyla hayata geçirdiğini bildirdi. Kadın çalışanlara hediye edilen nakışlı bez çantaların, kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını güçlendirmek amacıyla faaliyet gösteren Kadın Emeğini Değerlendirme Kooperatifleri iş birliğiyle üretildiği belirtildi. Çalışanlara ayrıca kelebek figürlü broşların hediye edildiği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsrail, İran'ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu

Ülkenin kaderinin belirlendiği nokta 50 uçakla vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mide bulandıran olay! Yemeğinden böcek çıktı, sonra yaşananlar daha ilginç

Yemeğinden böcek çıktı, sonra yaşananlar daha ilginç
Savaşın seyrini değiştirecek iddia! ABD basını bugün manşetten verdi

Savaşın seyrini değiştirecek iddia! ABD basını bugün manşetten verdi
Ünlüleri birbirine düşüren kavgaya Ebru Gündeş de girdi

Ve Ebru Gündeş de geldi! Kavgayı alevlendirecek sözler
Trump-Messi buluşmasında yeni detay! Kullanıcılar ikiye bölündü

Tartışma yaratan görüntü!
Mide bulandıran olay! Yemeğinden böcek çıktı, sonra yaşananlar daha ilginç

Yemeğinden böcek çıktı, sonra yaşananlar daha ilginç
İsrailli bakanın oğluna Hizbullah ateşi! Hastaneye kaldırıldı

İsrailli bakanın oğluna Hizbullah ateşi! Hastaneye kaldırıldı
İsrail ve ABD'nin ucuz kahramanlık hikayesi

Koca Amerika'nın medet umduğu şeye bakın