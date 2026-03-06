TGS'den kadın çalışanlara 8 Mart'a özel hediye
Türk Hava Yolları'nın yer hizmeti veren kuruluşu TGS, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın çalışanlarına Kadın Emeğini Değerlendirme Kooperatifi tarafından hazırlanan hediyeleri dağıttı. Sosyal sorumluluk çalışmasıyla kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını desteklemeyi amaçladı.
Şirket, sosyal sorumluluk çalışmasını 'kadın elinden kadın eline destek' anlayışıyla hayata geçirdiğini bildirdi. Kadın çalışanlara hediye edilen nakışlı bez çantaların, kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını güçlendirmek amacıyla faaliyet gösteren Kadın Emeğini Değerlendirme Kooperatifleri iş birliğiyle üretildiği belirtildi. Çalışanlara ayrıca kelebek figürlü broşların hediye edildiği kaydedildi.