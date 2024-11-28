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THY, İtalya'daki grev nedeniyle seferleri iptal etti

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Türk Hava Yolları, İtalya'daki yer hizmetleri personelinin grevi nedeniyle yarın yapılması planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. İptal edilen seferler arasında İstanbul-Milano, Milano-İstanbul, İstanbul-Roma, Roma-İstanbul, İstanbul-Bologna ve Bologna-İstanbul seferleri yer alıyor.

Türk Hava Yolları (THY), İtalya'daki yer hizmetleri personelinin grevi nedeniyle yarın yapılması planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, 29 Kasım'da "TK 1873 İstanbul-Milano", "TK 1874 Milano-İstanbul", "TK 1865 İstanbul-Roma", "TK 1866 Roma-İstanbul", "TK 1323 İstanbul-Bologna" ile "TK 1324 Bologna-İstanbul" tarifeli seferlerinin icra edilemeyeceği kaydedildi.

THY, İtalya'daki grev nedeniyle seferleri iptal etti
Kaynak: AA / Kenan Irtak - Güncel
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