THY iç hat uçuşlarında bilet tavan fiyatını belirledi
Türk Hava Yolları, 30 Nisan 2025'e kadar iç hat uçuşlarında tek yön ve aktarmasız biletlerin tavan fiyatını 2 bin 850 lira olarak belirledi.
Türk Hava Yolları (THY), 30 Nisan'a kadar iç hat uçuşlarda, tek yön ve aktarmasız bilet tavan fiyatının 2 bin 850 lira olarak belirlendiğini bildirdi.
SOSYAL MEDYADAN DUYURULDU
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "30 Nisan 2025 tarihine kadar iç hat uçuşlarımızda tek yön ve aktarmasız ücretlerimizin tavan fiyatını 2 bin 850 lira olarak belirledik." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Kenan Irtak - Güncel