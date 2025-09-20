THY'den Boeing Uçak Alımı Açıklaması
Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün, Boeing uçaklarının alımına ilişkin "Boeing ile uzun süredir görüştüğümüz bir konu bu, henüz nihai bir karar verilmedi." dedi.
Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel