THY'den Boeing Uçak Alımı Açıklaması

Güncelleme:
Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, Boeing uçaklarının alımına ilişkin henüz nihai bir karar verilmediğini açıkladı.

Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün, Boeing uçaklarının alımına ilişkin "Boeing ile uzun süredir görüştüğümüz bir konu bu, henüz nihai bir karar verilmedi." dedi.

Üstün, THY'nin ABD'li uçak firması Boeing'den uçak almasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
