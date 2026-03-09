Haberler

THY, iki ayda 14 milyonun üzerinde yolcu taşıdı

Güncelleme:
Türk Hava Yolları, 2026 yılının Ocak-Şubat döneminde yolcu sayısını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artırarak 14,1 milyon yolcuya ulaştığını açıkladı. Şubat ayı doluluk oranı ise yüzde 82,7 olarak belirlendi.

TÜRK Hava Yolları (THY), 2026 yılının ilk iki ayında yolcu sayısını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artırarak 14,1 milyona çıkardı. Şirket, verileri Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

THY, 2026 yılı Şubat ayı ile Ocak-Şubat dönemini kapsayan trafik sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı. Buna göre, havayolu şirketi 2026 yılı Şubat ayında yurt dışında 4,4 milyon, yurt içinde 2,1 milyon olmak üzere toplam 6,5 milyon yolcu taşıdı. Şubat ayında yolcu doluluk oranı yüzde 82,7 olarak gerçekleşti. Ocak-Şubat dönemini kapsayan iki aylık verilere göre ise THY, yurt içinde 4,6 milyon, yurt dışında 9,5 milyon olmak üzere toplam 14,1 milyon yolcuya hizmet verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
