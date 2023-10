The Walking Dead dizisinin yeni bir spin-off'u olan The Ones Who Live, Şubat 2024'te yayınlanacak. Dizide Rick Grimes ve Michonne karakterlerine odaklanılacak.

The Walking Dead: The Ones Who Live, Şubat 2024'te geliyor

2010 yılının Ekim ayında yayın hayatına başlayan ve o günden bu yana büyük bir hayran kitlesine ulaşan The Walking Dead, 11 sezonun ardından geçtiğimiz yılın kasım ayında sona erdi. Ancak dizinin oluşturduğu evren artarak devam ediyor.

Yarattığı evrenle önemli bir kitle yakalayan The Walking Dead, geçen 11 sezonun sonunda birbirinden özgün karakterlere de ev sahipliği yaptı. Dizinin başrol oyuncusu Rick Grimes, bu süreçte en sevilen karakterlerden birisi haline geldi.

Is it February yet? #TheOnesWhoLives coming February 2024. pic.twitter.com/BJb4ez8KEY — The Walking Dead (@WalkingDead_AMC) October 12, 2023

Ancak Rick Grimes karakteri, 9. sezonda diziden ayrıldı. Dizide nehre kapılarak kaybolan Rick Grimes'tan daha sonra hiç bahsedilmedi. Ancak kaybolduğu sahnede bir kadının onun baygın haliyle karşılaşması, karakterin devam edeceğine işaretti. Nitekim öyle de oldu.

Final bölümünün son sahnesinde görülen Rick Grimes ve Michonne karakterlerine odaklanan yeni bir dizinin çekimi bir süredir devam ediyordu. Dizinin yapımcısı AMC, paylaşım yaparak dizinin çıkış tarihini açıkladı. Buna göre The Walking Dead : The Ones Who Live, Şubat 2024'te sahne alacak.

Öte yandan dizinin hali hazırda birçok spin-off'u (yan ürün) bulunuyor. Dizinin bir başka önemli karakterlerinden Maggie ve Negan karakterlerine odaklanan The Walking Dead : Dead City'nin ilk sezonu final yaptı. Diğer önemli karakter olan Dixon'a odaklanan The Walking Dead : Daryl Dixon'ın ilk sezonu ise devam ediyor.

Ek olarak ana dizide bulunmayan karakterlere sahip, sadece The Walking Dead evreninde geçen yan diziler de devam ediyor. İlk yan dizi olan Fear the Walking Dead 2015 yılında sahne aldı. Geçtiğimiz Ağustos ayında yayınlanan Tales of The Walking Dead ise bir antoloji dizisi olarak karşımıza çıkıyor.