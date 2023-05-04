The Economist, Türkiye'deki seçimleri kapağa taşıdı! İfadeler Erdoğan'ı kızdıracak

Dünyanın önde gelen haftalık ekonomi yayınlarından İngiltere merkezli The Economist dergisi, 14 mayıs seçimleri öncesi tartışma yaratacak bir kapağa imza attı. 6-12 Mayıs tarihlerinde raflarda olacak derginin kapağında büyük puntolarla, "2023'ün en önemli seçimi" yazıyor. Economist editörleri, sayıya "Türkiye ve demokrasinin geleceği" altbaşlığını attı. Derginin kapak tasarımında üzerinde Türk bayrağı, "Erdoğan gitmeli", "Demokrasiyi kurtarın" ve "Oy verin" yazan çıkartmalar bulunuyor.

"ERDOĞAN YENİLME RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA"

Sayının "Eğer Türkiye otokrat liderini kovarsa, her yerdeki demokratlar cesaretlenmeli" başlıklı başyazısında, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yenilme riskiyle karşı karşıya olduğu" belirtildi.

"TÜRK HALKI DAHA ÖZGÜR VE KORKUSUZ OLACAK"

Seçimler büyük oranda bıçak sırtı görülse de birçok ankette Erdoğan'ın Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun az farkla gerisinde olduğuna dikkat çeken The Economist, Cumhurbaşkanı'nın yenilmesinin "dünya için de sonuçları olacağını" belirtti. Yazıda, "Türk halkı daha özgür ve korkusuz olacak, daha müreffeh hale gelecek" denildi.

"İKTİDAR DEĞİŞİRSE BATI İLE İLİŞKİLER ONARILIR"

The Economist, Türkiye'de yeni bir iktidar olması durumunda Batı'yla ilişkilerin de onarılacağını öngördü. Dergi, başyazının başlığındaki teze atıfla, "En önemlisi, Macaristan'dan Hindistan'a otoriter liderlerin yükselişte olduğu bir çağda Erdoğan'ın barışçıl bir şekilde makamından edilmesi, dünyadaki tüm demokratlara otoriter liderlerin yenilebileceğini gösterir" değerlendirmesinde bulundu.