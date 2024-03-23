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TFF, Süper Kupa için kararını verdi: Erteleme yok, 7 Nisan'da oynanacak

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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa karşılaşmasının daha önce belirlendiği gibi 7 Nisan Pazar günü saat 21.30'da Şanlıurfa'da oynanacağını açıkladı.

TFF, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 7 Nisan'da oynanacak Süper Kupa maçının ertelenmeyeceğini açıkladı

TARİHİ DEĞİŞMEDİ

TFF'den yapılan açıklamalada, '2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. kulüpleri arasında, daha önce 21 Şubat 2024 tarihinde duyurulduğu gibi, 7 Nisan 2024 Pazar günü, saat 21.30'da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır.' ifadeleri yer aldı.

FENERBAHÇE BAŞVURU YAPMIŞTI

Fenerbahçe, Süper Kupa karşılaşmasının tarihinin değiştirilmesi için TFF'ye resmen başvuruda bulunmuştu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (10)

Muhammed Atayew:

Yurt dışından izliyorum sizin ligi. Her şey Fenerbahçe aleyhine yapılıyor. Ne karar çıkarsa onun aleyhine. Hiç kimsenin sesi çıkmıyor Maşallah diyelim.

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mustafa demir:

yanılıyorsun şekerim 10 haftadır hakem hatalarıyla yaristalar. bu yüzden algı yaratıyorlar. o yüzden kimse sevmiyor bunları . ( Beşiktaşlı yım)

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Serkan Kaplan:

Muhammed bey, yurtdışında kalmaya devam edin lütfen. Size benzeyen çok görme engelli var burada bir de size hiç gerek yok. Fenerbahçe lig den çekilse herşey düzelecek zaten.

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Murat Ozdemir:

Mustafa kaptan bey siz de Fransız gözüyle bakmaya devam edin ligimize

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adem karabıyık:

Bu saatten sonra oynanmasada olur. Çünkü kupa kupalıktan çıktı.

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Semih Arslan:

GS yedek çıksın fenerin olsun kupa bu sene çok ağladılar

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Senrey26:

dört ihtimalli maç , güvenliği polis değil ordumuz sağlamalı artık.

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Hakan Turk:

Ülke futbolu nasıl biter derseniz bu federasyonu koyun yeterli

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Batyr Jumadurdyyew:

Yurtdışından Süper ligi takip ediyorum... Bu ligde ne olup bittiğini bir tek Allah biliyor

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s asriyent:

Oynanmasın. Ortalık çok gergin

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