Tesla'nın Shanghai Fabrikası 4 Milyonuncu Aracını Üretim Hattından İndirdi
Tesla'nın Şanghay'daki giga fabrikası, 4 milyonuncu aracını üretme başarısına ulaşarak önemli bir dönüm noktasını geçti. Fabrikanın ilk 1 milyon aracı üretmesi 30 ay sürerken, 3 milyon ile 4 milyon arasındaki üretim süresi sadece 14 ayda tamamlandı.
SHANGHAİ, 8 Aralık (Xinhua) -- Tesla'nın Shanghai'daki giga fabrikası pazartesi günü etkileyici bir dönüm noktasına ulaşarak 4 milyonuncu aracını ürettiğini açıkladı.
Tesla'nın ABD dışındaki ilk giga fabrikası olan Shanghai fabrikasının inşaatına Ocak 2019'da başlanmış ve ilk araç aynı yılın aralık ayında üretilmişti.
Şirketin verilerine göre, fabrika ilk 1 milyon aracını üretmek için 30 aydan fazla süreye ihtiyaç duymuşken, üretim hacmi yaklaşık 14 ayda 3 milyondan 4 milyona çıktı.
Kaynak: Xinhua / Güncel