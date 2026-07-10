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Tesla Model Y'ye Türkiye'de Zam: Üç Versiyonun Fiyatı Yükseldi

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Tesla, Model Y'nin Türkiye fiyatlarını 10 Temmuz 2026 itibarıyla güncelledi. Arkadan çekişli versiyonun fiyatı sabit kalırken, Premium Long Range ve Performance seçeneklerine zam yapıldı. En pahalı model 4 milyon 756 bin TL oldu.

Tesla, Model Y'nin Türkiye fiyatlarını 10 Temmuz 2026 itibarıyla yeniden güncelledi. Arkadan Çekiş versiyonunun fiyatı değişmezken Premium Long Range ve Performance seçeneklerine zam geldi.

Model Y ailesinin en pahalı seçeneği 4 milyon 756 bin TL'ye çıktı. Tesla Model Y'nin yeni Türkiye fiyatları belli oldu.

Kaynak: Haber Merkezi
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