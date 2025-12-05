Haberler

'Zincir marketler arasında en az 500 metre mesafe olsun' teklifi

Güncelleme:
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, perakende kanunu kapsamında zincir marketler arasında en az 500 metre mesafe olmasını talep etti. TESK Genel Başkan Vekili Adlıhan Dere, zincir marketlerin küçük esnafa zarar verdiğini vurguladı ve rekabet şartlarının eşitlenmesi gerektiğini belirtti.

TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) tarafından Perakende Kanunu çalışmaları kapsamında sunulan teklifte, zincir marketler arasında az 500 metre mesafe olması talep edildi.

TESK Genel Başkan Vekili Adlıhan Dere, küçük esnaf ve sanatkar olarak en çok muzdarip oldukları konulardan birinin zincir marketler olduğunu söyledi. Bunların şehrin her bir yanına 20'şer metre arayla açılarak, orada yıllardır esnaflık yapanları çok zora soktuklarını kaydeden Dere, "Çünkü içerisinde sadece gıda ve temizlik maddesi satması gerekirken adı üstünde market ama binlerce ürün satıyorlar. Lastik, çekme halatı, zincir, aklınıza gelen tuhafiye, züccaciye, nalbur. Yani o bölgede oturan bizim 415 meslek dalımız var. 1580 NACE kodumuz var. Buradaki mesleklerin hepsini kapanma noktasına getirdiler" dedi.

'KENDİLERİ BİRÇOK ŞEYİ ARTIK İMAL ETMEYE BAŞLADI'

Esnaf ve sanatkarın tek başına işinin başında durduğunu, alın teri ve emekleriyle para kazandığını kaydeden Dere, "Bizim alışlarımızla, onların alışları arasında çok büyük fark var. Onlar kendileri birçok şeyi artık imal etmeye başladı, fason üretim yapmaya başladılar. Tabii onlarla rekabet etme, yarışma şansımız yok. Böyle olunca onlar acımasızca bizi yok ediyor, öldürüyor, kapanma noktasına getiriyorlar. Birçok esnafımız iş yerlerini kapatıyor. Yasal düzenleme getirilmesi lazım. Bizim de onlarla eşit şartlarda yarışmamız gerekiyor" diye konuştu.

Perakende Ticaretin Düzenlemesi Hakkındaki Kanun ile ilgili bir çalışma yapıldığını dile getiren Dere, TESK olarak bazı teklifler sunduklarını açıkladı. Dere, "Özellikle zincir marketler açılırken bir mesafe koşulu getirilsin. 80-90-100 metrekare dükkanlar, uluslararası marketler açılıyor. Bunların birbirine mesafesinin 500 metrenin altında olmaması lazım. Yani ulusal oldukları için, zincir market oldukları için otopark zorunluluğu getirilmesi lazım. Nüfus konjonktürü getirilmesi lazım. Çünkü bugün baktığımızda bırakın mahalleleri, sokaklardaki marketleri, bunlar yaylalara, köylere kadar çıktılar. Oradaki küçük köy bakkalımızı bitirdiler, mahvettiler. Yani burada nüfus konjonktürünün öne çıkması gerekiyor. Bir düzenleme gelmezse onlarla rekabet etme şansımız gittikçe azalıyor, çok büyük sıkıntı çekiyoruz" dedi.

