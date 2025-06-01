TESK mücbir sebep halinin uzatılmasından memnun

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, mücbir sebep halinin uzatılmasıyla esnafın rahat nefes alacağını bildirdi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, mücbir sebep halinin 30 Kasım'a kadar uzatılması kararını değerlendirdi.

Karardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Palandöken, şunları kaydetti:

"6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden en ağır şekilde etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde cirosu 2,5 milyon liranın altındaki mükelleflerimizin vergi yükümlülüklerinin ertelenmesi, esnafımıza rahat nefes aldıracak. Bu karar, deprem felaketinden en ağır şekilde etkilenen illerimizdeki esnaf ve sanatkarlarımızın ekonomik toparlanma sürecine ciddi katkı sağlayacak. Esnafımızın işleri, hala tam anlamıyla toparlanmadı. Vergi yükümlülüklerinin ertelenmesi, bu süreçte onların biraz olsun rahatlamasına olanak tanıyacak. Girişimlerimize olumlu karşılık veren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, tüm kabine üyelerine esnaf camiamız adına teşekkür ediyorum. "