TESK Başkanı Palandöken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ı Ziyaret Etti

(ANKARA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek esnaf ve sanatkarların güncel sorunlarını iletti.

Palandöken, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, esnaf ve sanatkarların yaşadığı sorunların çözümüne ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti. Görüşmede, sahadan gelen taleplerin ele alındığını ifade eden Palandöken, mevcut sorunların 2026 yılına kadar çözümüne yönelik karşılıklı fikir alışverişinde bulunulduğunu kaydetti.

Palandöken, sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti:

"Mevcut sorunlarımızın 2026 yılında çözümü konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunduğumuz verimli geçen görüşmede, sahadan gelen taleplerin çözüm yollarını değerlendirdik. Nazik misafirperverlikleri ve yapıcı yaklaşımları için Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'a teşekkür ediyorum."