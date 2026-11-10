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TES-İŞ heyeti, Kangal Santrali'ndeki kömür sorununu Bakan Yardımcısı Tancan'a iletti

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TES-İŞ heyeti, Kangal Santrali'ndeki kömür sorununu Bakan Yardımcısı Tancan'a iletti
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TES-İŞ heyeti, Kangal Santrali'nde kömür tedariki sorunları nedeniyle üretimin durması ve çalışanların durumunu Bakan Yardımcısı Tancan ile EÜAŞ Genel Müdürü Benli'ye iletti. Sendika, santralin yeniden üretime geçmesi ve çalışan haklarının korunması için girişimlerini sürdürecek.

(ANKARA) - TES-İŞ Sendikası heyeti, Kangal Termik Santrali'nde kömür tedarikinde yaşanan sorunlar nedeniyle üretimin durması ve çalışanların durumunu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan ile Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Benli ile görüştü.

TES-İŞ Genel Başkanı İrfan Kabalıoğlu, genel başkan yardımcıları Hüseyin Özil ve Zeki Şişko ile Sivas Şube Başkanı Hakan Korkmaz, dün Tancan ve Benli'yi makamlarında ziyaret etti.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre görüşmelerde, Kangal Termik Santrali'nde kömür tedarikinde yaşanan sorunlar nedeniyle üretimin durması, çalışanların karşı karşıya kaldığı belirsizlikler ve santralin bölge ekonomisi ile istihdam açısından taşıdığı önem ele alındı.

TES-İŞ Genel Başkanı Kabalıoğlu, santralin yeniden üretime geçmesi, çalışanların istihdamının ve kazanılmış haklarının korunması ve sorunlara kalıcı çözüm bulunması yönündeki taleplerini iletti. Görüşmelerde Soma Termik Santrali'nde yaşanan sorunlar, üretimin devamlılığı ve çalışanların durumu da gündeme geldi.

Açıklamada, Kangal Termik Santrali'nin yüzlerce işçi ve ailesinin geçim kaynağı, bölge ekonomisinin önemli dayanaklarından biri olduğu belirtilerek, sorunların çözümü için ilgili kurumlar nezdindeki girişimlerin sürdürüleceği kaydedildi.

Sendikadan yapılan açıklamada, "TES-İŞ Sendikası olarak üyelerimizin işini, ekmeğini ve kazanılmış haklarını sonuna kadar savunacağız. Kangal ve Soma Termik Santrallerinde yaşanan sorunların çözümü, üretimin ve istihdamın korunması için ilgili bütün kurumlar nezdindeki girişimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" denildi.

Kaynak: ANKA
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