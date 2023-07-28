Terme Cumhuriyet Başsavcısı, deprem bölgesinde görev yapan zabıt katiplerine takdir belgesi verdi

Terme Cumhuriyet Başsavcısı Seçkin Şahan, deprem bölgesinde gönüllü olarak görevlendirilen zabıt katiplerine Adalet Bakanlığı'nca hazırlanan takdir belgesi verdi. Şahan, adliye personellerine özverili çalışmaları için teşekkür etti.