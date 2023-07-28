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Terme Cumhuriyet Başsavcısı, deprem bölgesinde görev yapan zabıt katiplerine takdir belgesi verdi

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Terme Cumhuriyet Başsavcısı Seçkin Şahan, deprem bölgesinde gönüllü olarak görevlendirilen zabıt katiplerine Adalet Bakanlığı'nca hazırlanan takdir belgesi verdi. Şahan, adliye personellerine özverili çalışmaları için teşekkür etti.

Terme Cumhuriyet Başsavcısı Seçkin Şahan, deprem bölgesinde gönüllü olarak görevlendirilen zabıt katiplerine Adalet Bakanlığı'nca hazırlanan takdir belgesi verdi.

Cumhuriyet Başsavcısı Şahan, "Asrın Felaketi"nin yaşandığı Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede görevlendirilen Terme Adliyesi'nde görevli zabıt katipleri Muhammet Çubuk ve Ömer Yiğit Demir'i makamında kabul etti.

Bölgede özveriyle görev üstlendikleri için adliye personellerine teşekkür eden Şahan, Çubuk ve Demir'e, Adalet Bakanlığı'nca hazırlanan takdir belgelerini verdi.

Kaynak: AA / Elif Yazıcı - Güncel

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