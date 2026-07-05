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Temmuz ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, temmuz ayı için 8,1 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, temmuz ayına yönelik 8,1 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladıklarını duyurdu.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve yaşlı bireylerin hayatın her alanına tam katılımlarını sağlamak ve aynı zamanda bağımsız yaşam sürmelerine destek olmak amacıyla çalıştıklarını belirtti. Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda yaşlı ve engelli vatandaşların yanında olduklarını aktaran Göktaş, hizmetleri insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürüttüklerini vurguladı. Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini kaydeden Göktaş, "Bu doğrultuda temmuz ayı için yaklaşık 4,7 milyar yaşlı aylığı ve yaklaşık 3,4 milyar engelli aylığı olmak üzere toplam 8,1 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Ayrıca memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrasında yaşlı ve engelli aylıklarını bir sonraki ay hak sahiplerimizin hesaplarına artışlı bir şekilde yatıracağız. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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