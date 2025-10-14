Teknopark Ankara'da Girişimciler Yatırımcılarla Buluştu

Teknopark Ankara Girişim Hızlandırma Programı 2025 - "Demoday" etkinliği kapsamında girişimciler yatırımcılarla buluştu.

Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi ve Teknopark Ankara işbirliğinde düzenlenen, StartupCall yürütücülüğünde hayata geçirilen "Demoday", teknoloji tabanlı girişimlerin büyüme yolculuklarına stratejik hız kazandırmayı ve girişimcilik ekosistemine yön veren yatırımcıları, girişimcileri, kurum temsilcilerini ve destekleyici paydaşları bir araya getirmeyi hedefliyor.

Program, yüksek potansiyelli girişimlerin ölçeklenmesini desteklemenin yanı sıra yeni nesil teknoloji çözümlerinin, sanayi ile buluşmasını ve yatırım süreçlerinin hızlandırılmasını hedefliyor.

Programın tüm süreçleri, İvedik Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF) koordinasyonunda ve Ankara-İvedik Organize Sanayi Bölgesi işbirliğinde sürdürülüyor.

Ankara İvedik OSB ve Teknopark Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin, etkinlikte yaptığı konuşmada, Teknopark Ankara olarak girişimcilerin büyümesi için yatırım altyapısı da kurduklarını ifade etti.

Gültekin, "İvedik GSYF sayesinde üretim kabiliyetine sahip girişimler artık yalnızca mentörlük değil, yatırım desteğiyle de büyüme imkanı buluyor. Bu konu sermayeyi fikirle, üretimi teknolojiyle birleştiriyor. Yani yatırım artık bir finans aracı değil, ülkemizin geleceğine yapılan stratejik bir katkı." diye konuştu.

Yatırımcıların yalnızca sermaye değil, vizyon yaratma konusunda da aktif rol oynaması gerektiğini ifade eden Gültekin, "Yatırımlarımız bu ülkenin kaderine yön veriyor. Sanayicilerimize yeni teknolojilerin kapılarını açan, geleneksel üretim gücünü yenilikle buluşturan bir yatırım ekosistemi yaratmak istiyoruz." dedi.

Teknopark Ankara Genel Müdürü Berk Yavru da "Bugün Teknopark Ankara'ya baktığınızda 400 civarında firmadan ve 2700 istihdamdan oluşan dev bir yapıya tekabül ediyor. Tüm Türkiye verisiyle kıyaslarsanız eğer, Teknopark Ankara şu an firma sayısı bakımından Türkiye'nin en büyük 5. teknopark haline geldi." ifadelerini kullandı.

Girişim Hızlandırma Programı "Demoday" kapsamında, hızlandırma eğitimleri, mentörlük ve networking oturumları gerçekleştirildi.

"İyi bir girişim fikri, doğru kullanıcıyı tanımakla başlar"

"Demoday" açılışında konuşan Jotform Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Aytekin Tank, 20 yıllık girişimcilik yolculuğunu ve "50-50 kuralı" adını verdiği büyüme stratejisini katılımcılarla paylaştı.

Tank, girişimcilerin en çok zorlandığı konunun ürünü geliştirmekle büyüme arasında denge kurmak olduğunu belirterek, "Bir kurucu olarak zamanınızın yüzde 50'sini ürünü geliştirmeye, yüzde 50'sini de büyümeye ayırmanız gerekiyor. Bu iki alan birbirinden kopuk değil, birbirini besleyen bir döngü." diye konuştu.

Jotform'un bugün 700 çalışanı, 35 milyon kullanıcısı ve 100 milyon doların üzerinde yıllık geliri bulunan küresel bir şirket haline geldiğini anlatan Tank, başarının arkasında kararlı ama dengeli büyüme anlayışı olduğunu vurguladı.

Tank, ürün geliştirme sürecinde kullanıcı geri bildirimlerinin önemine dikkat çekerek, "Ürünü kullananlardan gelen her geri dönüş, büyümenin yakıtıdır. Ürünü güzelleştirdikçe büyüme, büyüdükçe de ürün gelişiyor." ifadelerini kullandı.

Kuruculara, aynı anda hem ürün hem büyüme üzerinde çalışmayı ihmal etmemeleri gerektiğini söyleyen Tank, "Odağınızı kaybederseniz başarı şansınız azalır. İyi bir girişim fikri, doğru kullanıcıyı tanımakla başlar." dedi.