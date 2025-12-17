(ANKARA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen Teknogirişim Konseyi Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı kapsamında; teknoloji tabanlı girişimlerin desteklenmesi, yenilikçi ürün ve hizmetlerin üretim süreçlerine entegrasyonu ile Türkiye'nin küresel rekabet gücünün artırılmasına yönelik stratejiler ele alındı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya; Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan ile konsey üyeleri katıldı.

Teknoloji tabanlı girişimlerin desteklenmesi, yenilikçi ürün ve hizmetlerin üretim süreçlerine entegrasyonu ile Türkiye'nin küresel rekabet gücünün artırılmasına yönelik stratejiler ele alınan toplantıda girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesine yönelik politika ve uygulamalar değerlendirildi.

Toplantıya dair resmi sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ticaret Bakanlığı, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'ın toplantıda girişimcilere yönelik finansman mekanizmalarının etkin kullanımı, ulusal ve uluslararası pazarlara erişim imkanlarının artırılması ve teknoloji odaklı yatırımların desteklenmesine yönelik Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildiğini belirtti.

Ticaret Bakanlığı'nın paylaşımında, "İnovasyon odaklı girişimciliğin Türkiye ekonomisine katkısını artırmak ve ülkemizi teknoloji ve yenilikçilikte öncü bir noktaya taşımak için yürüttüğümüz projeleri, geliştirmeye ve desteklemeye devam edeceğiz" denildi.