Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Tekkeköy'de Ramazan Bayramı Tatlıcılarda Hareketlilik

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan Bayramı dolayısıyla Tekkeköy'de tatlıcılarda hareketlilik yaşanıyor.

Tekkeköy'deki tatlı üretim merkezlerinde yoğun mesai harcanıyor. Tezgahlara tatlı çeşitleri yerleştirilirken, müşterilere sipariş üzerine de ürün hazırlanıyor.

Tatlıcıda çalışan Sefa Özdemir, bayram günlerinin diğer günlere göre daha yoğun geçtiğini belirterek, "Herkes bütçesine uygun tatlıları tercih ediyor. İşletmemizde klasik baklavalar daha çok tercih ediliyor. Özellikle yaşlılar daha fazla sipariş veriyor. Şu anda 150 adet tepsi tatlı sattık, akşama kadar 300 tepsi daha satmayı bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Ramazan Bayramı Sefa Özdemir Gastronomi Yaşam Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Konya bayram namazı saat kaçta 2024? Konya bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Bursa bayram namazı saat kaçta 2024? Bursa bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı İzmir bayram namazı saat kaçta 2024? İzmir bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Ankara bayram namazı saat kaçta 2024? Ankara bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı İstanbul bayram namazı saat kaçta 2024? İstanbul bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 9-10 Nisan benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! 9-10 Nisan BAYRAMDA HAVA DURUMU nasıl olacak? İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Nisan 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Nisan 2024 Antalya su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 9-10 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Nisan 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi! 10 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 10 Nisan Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! (ŞAMPİYONLAR LİGİ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 9 Nisan günün maçları nereden izlenir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title