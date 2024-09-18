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Tekirdağspor'un Sezon Açılışı Programına Vali Soytürk Katıldı

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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek Tekirdağspor'un sezon açılışı programına katıldı. Vali Soytürk, futbolcularla sohbet ederek yeni sezon için başarı dileklerinde bulundu.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Bölgesel Amatör Ligde (BAL) mücadele edecek Tekirdağspor tarafından düzenlenen sezon açılışı programına katıldı.

Kulüp tarafından Süleymanpaşa Belediyesi Yaşar Kaptan Çebi Sporcu Misafirhanesi'nde yeni sezon öncesi program düzenlendi.

Tekirdağspor Başkanı Ekrem Daştan tarafından karşılanan Vali Soytürk, bir süre futbolcularla sohbet etti.

Soytük, yeni sezonun hayırlı olmasını temenni ederek, takıma başarılar diledi.

Programa, CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, MHP İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin, CHP İl Başkanı Şenol Özgür Taşmerdivenli, kulüp yöneticileri ve futbolcular katıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel

Recep Soytürk tekirdağspor Etkinlikler Güncel Futbol Yaşam Spor

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