Haberler

Tekirdağlı Kaporta Boyacısından Birebir Helikopter Maketi Projesi

Tekirdağlı Kaporta Boyacısından Birebir Helikopter Maketi Projesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'da oto kaporta boyacısı Ümit Marangoz, klasik otomobil maketlerinin ardından şimdi de fiberglas helikopter maketi üretmeye hazırlanıyor. Ocak ayında tamamlamayı planladığı proje, hem yurt içi hem de yurt dışı müşterilere hitap edecek.

Tekirdağ'da oto kaporta boyacısı Ümit Marangoz, fiberglasta yaptığı otomobil maketlerinden sonra şimdi de birebir boyutta aynı malzemeden helikopter maketi üretmeye hazırlanıyor.

Süleymanpaşa ilçesi 100. Yıl Mahallesi'nde 15 yıldır oto kaporta boyacılığı yapan 34 yaşındaki Marangoz, 6 yıl önce hurdaya ayrılan klasik otomobilleri toplayarak orijinal görünümlerine kavuşturdu.

Marangoz, daha sonra klasik araçların birebir ölçülerinde fiberglas maketlerini üretmeye başladı. Motorsuz olarak üretilen bu maketler, otel, galeri, film seti ve fotoğraf stüdyolarında dekoratif amaçla kullanılıyor.

Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından da ilgi gören ürünler, koleksiyonerlerin ve tasarım tutkunlarının dikkatini çekiyor.

Marangoz, şimdi de fiberglas helikopter maketi üretmek için mesai harcıyor.

"Kalıp aldıktan sonra seri üretime geçeceğiz"

Ocak ayında tamamlamayı planladığı helikopter maketini satışa sunmayı hedeflediğini belirten Marangoz, "Helikopteri hurdaya ayrılmış halde antikacı bir abimizden aldık. Şu anda restorasyon yapıyoruz. Kalıp aldıktan sonra seri üretime geçeceğiz." dedi.

Ümit Marangoz, farklı ürünlerle tüketicinin karşısına çıkmayı kendine hedef koyduğunu anlattı.

Yapacağı maketlerin pek çok farklı alanda kullanılabileceğini aktaran Marangoz, şunları söyledi:

"Yapacağım maket helikopter, bungalov, kafe yapılabilir, görsellik salonda simülatör olabilir. Yani bunu her türlü amaç için kullanabiliriz. Müşterinin isteğine göre sistemi kuruyoruz. Ocak ayında bitirmiş olursak satışa sunacağız. Bu işe girdikten sonra ufkun açık olduğunu anladık. Bu sistem her boyuta dönüyor.

Çok farklı projelerimiz var. Bir arabayla heves olarak başladık, şimdi helikopter. Belki bir uçak, belki tank, belki daha değişik bir araçla beraber tekrardan piyasaya çıkmak istiyoruz. Helikopteri getirip yurt içine ve yurt dışına kadar satmayı planlıyoruz."

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
İstanbul'da okullar saat 16.00'dan itibaren tatil edildi

İstanbul'da alarm! Okullar saat 16.00'dan itibaren tatil edildi
Özel'den CHP kurultay iptali davasının reddedilmesine ilk yorum

Kurultay iptali davasında karar çıktı, Özel'den ilk yorum geldi
Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi kariyeri bitti

Siyasi kariyeri bitti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ağzına geleni saydı! Rıdvan Dilmen'den Stuttgart maçı hakemine olay sözler

Maç sonu ağzına geleni saydı: Avrupa Ligi'nde ne işi var, rezalet
Türkiye'nin en kilolu ve en uzun bebeği: Ali Atilla

Türkiye'nin en büyük bebeği: Ali Atilla
Motorine tarihi zam! Bu gece yarısı pompaya yansıyacak

Araç sahiplerine kötü haber! Gelmiş geçmiş en büyük zam geliyor
Aleyna Tilki Amsterdam'da kapkaça uğradı! Pasaportunu ve eşyalarını çaldırdı

Amsterdam'da büyük şok! Çaresiz kaldı, takipçilerinden yardım istedi
Ağzına geleni saydı! Rıdvan Dilmen'den Stuttgart maçı hakemine olay sözler

Maç sonu ağzına geleni saydı: Avrupa Ligi'nde ne işi var, rezalet
Fenerbahçe'ye sponsor olan Hamdi Ulukaya'dan yeni hamle

Fenerbahçe'ye sponsor olan Hamdi Ulukaya'dan yeni hamle
Herkes aynı soruyu soruyor: Turuncu mandalinalara ne oldu?

Yeni tartışma konumuz: Turuncu mandalinalara ne oldu?
Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Hala titriyorum

Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti böyle anlattı
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Merdan Yanardağ'ın Emniyet'teki ifadesi ortaya çıktı

Gözaltına alınan Merdan Yanardağ'ın ilk ifadesi ortaya çıktı
Jhon Duran'ın maç sonu görüntüsü taraftarları ikiye böldü

Maç sonuna damga vuran görüntü
DNA testiyle kaderi değişti! Yavru goril 'Zeytin'den sevindiren haber

DNA testiyle kaderi değişti! Yavru goril 'Zeytin'den sevindiren haber
İmamoğlu'ndan casusluk soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama

İmamoğlu'ndan casusluk soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.