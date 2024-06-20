Tekirdağlı Girişimci Muz Lifinden Ürünler İle Avrupa'ya İhracat Yapıyor

Tekirdağlı girişimci Belgin İlhan, atölyesinde muz lifinden hazırlanan iplerle ördüğü, başta çanta olmak üzere farklı ürünleri Avrupa ülkelerine gönderiyor.

Aile ekonomisine destek olmak isteyen Belgin İlhan, bir atölyeden iş alarak, evinde muz lifinden iplerle ürünler tasarlamaya başladı. Kısa sürede kendini geliştiren İlhan, ördüğü ürünlerin beğenilmesi üzerine ailesinin de desteğiyle atölye açtı.

İlhan, AA muhabirine, muz lifinden iplerle başta çanta olmak üzere birçok ürün ördüğünü söyledi.

Muz bitkisinin gövdesinden çıkarılan kısmın makinede preslenerek life dönüştürüldüğünü, bunun da çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra ip haline getirildiğini anlatan İlhan, bu ipleri hazır aldığını belirtti.

Başta çanta olmak üzere atölyede üretiği birçok ürünü internet üzerinden satışa sunduğunu dile getiren İlhan, "Çantanın tamamlanma süresi, büyüklüğüne ve oturup örebilme zamanına bağlı olarak değişiyor. Bir günde biten var, 3 günde biten var. Elbiseler daha uzun sürüyor ve teslim edebilmek için en az bir hafta istiyoruz. Yurt dışından gelen talepler üzerine özel ürünler tasarlıyorum." dedi.

İlhan, muz lifinden kazak, hırka, elbise siparişlerinin de geldiğini, talepler doğrultusunda çalıştığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Başta İtalya olmak üzere Fransa ve Almanya'ya ürünler gönderiyorum. Yine farklı ülkelerde faaliyet gösteren firmalardan talep var. Onlarla görüşmelerimiz sürüyor. Bugüne kadar yurt dışına, hazırladığımız 1000 çanta ve cüzdan, 200 elbise, 300 ayakkabıyı teslim ettik. Genel olarak bu ürünleri gönderiyoruz ama kemer gibi değişik ürünleri gelen siparişlere göre hazırlayıp gönderdiğim oluyor."

Kadınların ayaklarının üzerinde durabilmesi ve aile bütçesine katkı sağlamasının çok önemli olduğuna işaret eden İlhan, çalışan kadınların öz güveninin de yüksek olduğunu söyledi.

Rahim İlhan ise kendilerine destek olmak için çaba sarf eden eşiyle gurur duyduğunu dile getirdi.