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Tekirdağlı balıkçıların ağlarına takılan palamut 100-150 liradan satılıyor

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Tekirdağlı balıkçıların ağlarına takılan palamut 100-150 liradan satılıyor
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Tekirdağlı balıkçılar, 1 Eylül'den beri sürdürdükleri palamut avında bereketli bir sezon geçiriyor. İriliğine göre tanesi 100-150 liraya satılan palamudun kasım ayına kadar devam etmesi bekleniyor.

Marmara Denizi'nde avlanmayı sürdüren Tekirdağlı balıkçılar, palamut avındaki bereketle sezonu yoğun geçiriyor.

Denize açılan balıkçılar, teknelerinde hazırlıklarını tamamladıktan sonra ağlarını denize bırakıyor.

Ağlara bol miktarda palamut takılması, balıkçıların yüzünü güldürüyor.

İriliğine göre palamudun tanesi 100-150 lira arasında satılıyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, bu yıl palamut avının bereketli geçtiğini söyledi.

Palamut avcılığının 1 Eylül'den beri devam ettiğini belirten Pehlivanoğlu, "Bu sene palamut senesi. Kasım ayına kadar palamutun devam etmesini bekliyoruz. Palamut hem balıkçının hem de vatandaşın yüzünü güldürüyor." dedi.

Balıkçı Hasan Oğuz da balıkçıların limana boş dönmediğini bu sene balıkçılar için sezonun güzel geçtiğini dile getirdi.

Kaynak: AA
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