Tekirdağlı Balıkçılar İstavritle Dolu Dönüyor

Tekirdağlı Balıkçılar İstavritle Dolu Dönüyor
Tekirdağlı balıkçılar, Marmara Denizi'nde bol miktarda istavrit avlayarak kıyıya döndü. Balıkçıların yüzü, istavritin bol olmasından dolayı bir aydır gülüyor. İstavritin kilogramı da 300 liradan satılıyor.

Tekirdağlı balıkçılar, sabah saatlerinde açıldıkları Marmara Denizi'nden bol miktarda istavrit avlayarak kıyıya döndü.

Teknelerinde yoğun mesai harcayan tayfaların ağlarına bugünlerde daha çok istavrit takılıyor.

Tekirdağlı balıkçılar ağlarını dolduran istavritle kıyıya dönmenin sevincini yaşıyor.

Balıkçı tezgahlarında istavritin kilogramı 300 liradan satışa sunuluyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, Tekirdağlı balıkçıların limana bol istavritle döndüğünü söyledi.

Balıkçıların yüzünün bir aydır istavritle güldüğünü belirten Pehlivanoğlu, "Bu sıralar ağlara en çok istavrit takılıyor. Balıkçılar kasa kasa istavritle döndüler bu sefer. Balıkçıların yüzü istavritle gülmeye devam ediyor. İstavrit bolluğu inşallah devam eder. 1 aydan fazla oldu balıkçılar için verimli bir sezon geçti." dedi.

Balıkçı Hasan Erol da vatandaşların en çok istavriti tercih ettiğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
