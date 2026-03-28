Haberler

Tekirdağlı balıkçılar sezonu erken kapattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Marmara Denizi'nde balık miktarının azalması nedeniyle Tekirdağlı balıkçılar, 15 Nisan'da başlayacak av yasağı öncesinde sezonu erkenden kapatma kararı aldı. Küçük tekneler avcılığa devam ederken, büyük tekneler faaliyetlerini durdurdu.

Marmara'da balık miktarının azalması nedeniyle balıkçılar, Süleymanpaşa ilçesindeki barınağa çektikleri gırgır teknelerinde topladıkları ağları onarmaya başladı.

Farklı şehirlerden Tekirdağ'a gelen tayfalar da ağ onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından memleketlerine döndü.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, balıkçıların mecburen sezonu erken bitirdiğini söyledi.

Balıkçıların denizden çok az ürünle dönmeye başlaması üzerine paydos kararı aldıklarını belirten Pehlivanoğlu, "Büyük tekneler faaliyetlerini durdurdu. 15 Nisan'a kadar bekleyecekler. 12 metrenin altındaki küçük tekneli balıkçılar ise avcılık faaliyetlerini sürdürecek. Onlara 15 Nisan sonrasında bir yasak uygulanmıyor. Balığın az çıkması nedeniyle büyük tekneler, av yasağını beklemeden sezonu kapattı." ifadelerini kullandı.

Balıkçı Okan Yılmaz da denizlerde balığın azaldığını ifade ederek, mecburen erken paydos ettiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

