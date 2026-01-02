Haberler

Tekirdağ Valisi Soytürk, AA'nın "Yılın Kareleri 2025" oylamasına katıldı

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında önemli fotoğrafları seçerek çeşitli kategorilerde oy kullandı. Soytürk, savaş, spor, çevre ve doğal yaşam gibi konularda dikkat çekici kareleri inceledi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Soytürk, makamında gerçekleştirdiği oylamada, Life Box, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ile dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan savaş, siyaset, spor, çevre ve doğal yaşam gibi çeşitli konular ile sıcak gelişmelere ilişkin en etkileyici 112 fotoğrafı inceledi.

Vali Soytürk, "Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi", "Portre" kategorisinde ise Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" isimli fotoğrafını oyladı.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında", "Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in çektiği "Alperen", "Çevre ve Doğal Yaşam" kategorisinde Berkan Çetin'in "İlk seferinde" karelerini seçen Soytürk, "Günlük Hayat" kategorisinde ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" fotoğrafına oy verdi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
