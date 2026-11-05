Tekirdağ Valisi Soytürk, Ticaret Borsası Başkanı Sügür'ü makamında ağırladı

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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Feyzullah Sügür'ü makamında ağırladı.

Soytürk, Sügür'e yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek, görevinde başarılar temennisinde bulundu.

Sügür de Soytürk'e misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Tekirdağ'da belediye ekipleri yoğun yağışlara karşı sahada

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) ekipleri, kent genelinde etkili olan yoğun yağışların yol açabileceği olumsuzluklara karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların güvenliğinin sağlanması ve yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara müdahale edilmesi amacıyla ekipler görev yapıyor.

Ekipler, kent genelinde ihtiyaç duyulan noktalarda müdahalede bulunmak üzere hazır bekliyor.

Kapaklı Belediyesinde personele yönelik eğitim tamamlandı

Kapaklı Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından Kapaklı Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle düzenlenen İleri Excel Geliştirme ve Uyum Eğitimi tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, eğitimi başarıyla tamamlayan belediye personeline sertifikaları verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Çetin, eğitime katkı sunan Kapaklı Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Necmi Akman ve eğitmen Mürşide Zeynep Aşar'a teşekkür ederek, sertifika almaya hak kazanan personeli tebrik etti.

Kaynak: AA