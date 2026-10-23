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Tekirdağ Valisi Soytürk, kentte 309 yatırım projesi bulunduğunu açıkladı

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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, İl Koordinasyon Kurulu 2026 Yılı 3. Dönem Toplantısı'nda kentte 309 yatırım projesi bulunduğunu bildirdi. Soytürk, projelerin bir kısmının tamamlandığını, bir kısmının ihale aşamasında olduğunu, bir kısmının ise devam ettiğini söyledi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, kentte 309 yatırım projesi bulunduğunu bildirdi.

İl Koordinasyon Kurulu 2026 Yılı 3. Dönem Toplantısı, Vali Soytürk başkanlığında Tekirdağ Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Soytürk, yatırımcı kuruluşların faaliyetlerinin üç aylık dönemde değerlendirileceğini belirterek, dönem içinde kuruluşların karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunların çözümleri ile koordinasyonu gerektiren hususların toplantıda görüşüleceğini dile getirdi.

Tekirdağ'da toplam 309 projenin bulunduğunu aktaran Soytürk, projelerin bir kısmının tamamlandığını, bir kısmının ihale aşamasında olduğunu, bir kısmının ise devam ettiğini ifade etti.

Vali Soytürk'ün konuşmasının ardından bölge müdürlükleri tarafından yatırımların son durumuna ilişkin sunumlar yapıldı.

Toplantıya Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Güngör, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Sahil Güvenlik Yüzbaşı Can Çakıcı, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Derya Varol ve kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA
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