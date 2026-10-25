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Tekirdağ Valisi Soytürk, deprem hazırlığı ve yatırım planlarını gazetecilere anlattı

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Tekirdağ Valisi Soytürk, deprem hazırlığı ve yatırım planlarını gazetecilere anlattı
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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Süleymanpaşa Basın Mensupları Derneğinin düzenlediği Basın Sohbetleri programına katıldı. Soytürk, lojistik merkezi, deprem hazırlıkları ve NATO Limanı çevresinde planlanan fabrika hakkında gazetecileri bilgilendirdi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Süleymanpaşa Basın Mensupları Derneğince düzenlenen "Basın Sohbetleri" programına katıldı.

Dernek binasında gerçekleştirilen programda Soytürk, Dernek Başkanı Abdullah Yalçın ve dernek üyeleri ile bir süre sohbet etti.

Vali Soytürk, programda yaptığı konuşmada, kentte hayata geçirilen ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgi verdi.

Kentte kurulması planlanan lojistik merkezi hakkında değerlendirmelerde bulunan Soytürk, olası depremlere yönelik hazırlık çalışmaları, arama kurtarma ekiplerinin sayısının artırılması ve ekipman ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar hakkında da açıklamalarda bulundu.

Olası bir deprem sonrasında vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hazırlıkların da ele alındığı programda Soytürk, toplanma alanları, çadır kurulabilecek bölgeler ile yemek ve su ihtiyacının karşılanmasına ilişkin çalışmalar hakkında bilgi paylaştı.

Soytürk, NATO Limanı çevresinde kurulması planlanan otomobil, batarya veya çip fabrikasına ilişkin de gazetecileri bilgilendirdi.

Program, Soytürk'ün gazetecilerin sorularını yanıtlamasının ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA
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