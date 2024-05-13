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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çiftçileri Kutladı

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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla çiftçilerin emek ve alın teriyle ülkenin kalkınmasına büyük katkı sağladığını belirterek kutlama mesajı yayımladı.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, "14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Soytürk mesajında, çiftçilerin, emek ve alın teriyle çalışarak beslenme ihtiyacının karşılanmasını sağladıklarını belirtti.

Sofraya ulaşan ekmeğin, meyvenin, sebzenin üreticisi çiftçilerin, aynı zamanda ürünlerini ihraç ederek ülkenin kalkınmasına ve ekonominin büyümesine büyük katkı sağladığını aktaran Soytürk, şunları kaydetti:

"Nitekim Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Türk köylüsü ve çiftçisini 'milletin efendisi' olarak tanımlamış, 'Milli ekonominin temeli ziraattır.' diyerek cefakar çiftçilerimizin ülke kalkınmasındaki ve toplum içindeki yeri ve önemini belirtmiştir. Tarım ve hayvancılık üretiminin her kademesinde çalışan vefakar çiftçilerimizin; üretim ve verimliliğin arttırılması, yaşam şartlarının yükseltilmesi, ürettikleri ürünlerin pazarlara ulaştırılması ilimizde tarım ve hayvancılığının kalkınmasında büyük bir önem taşımaktadır. Bu kapsamda ilimizde tarıma, hayvancılığa yönelik yatırımları destekleyici çalışmalarımız artarak devam etmektedir.

Bu vesileyle, üretmek için fedakarca çaba harcayan tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyor, bol ve bereketli kazançlar diliyorum."

Kaynak: AA / Güncel

Dünya Çiftçiler Günü Recep Soytürk Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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