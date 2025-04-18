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Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Aksoy, Üreticileri Ziyaret Etti

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Aksoy, Üreticileri Ziyaret Etti
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Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Naip Mahallesi'nde kiraz ve sebze üreticilerini ziyaret ederek, üretim süreçleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca, zirai don zararıyla ilgili çiftçilere bilgilendirmede bulundu.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, üreticileri ziyaret etti.

Aksoy, Naip Mahallesi'nde üreticilerle bir araya geldi.

Mahallede kiraz üreticilerini ziyaret eden Aksoy, daha sonra sebze yetiştirilen seraları gezdi.

Aksoy, tarlalarda ve seralarda üretim sürecine dair değerlendirmelerde bulunarak, çiftçilerle sohbet etti.

Zirai don zararıyla ilgili inceleme yapan Aksoy, üreticilere konu ile ilgili bilgilendirme yaptı.

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Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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