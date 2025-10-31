Tekirdağ NKÜ Bilek Güreşi Takımı Şampiyon Oldu

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Bilek Güreşi Takımı, bilek güreşi turnuvasında takım şampiyonluğunu kazandı.

Trakya Üniversiteler Birliği iş birliğiyle, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda, Tekirdağ NKÜ, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden 16 sporcu mücadele etti.

Bireysel karşılaşmalar sonunda NKÜ'den Nurettin Esad Salim 2, İsmail Keskin de 2 altın madalya kazandı.

Elde edilen bireysel derecelerle, NKÜ takım şampiyonu oldu.

-Kanser kayıtçılık temel eğitimi düzenlendi

Tekirdağ'da kanser kayıtçılık temel eğitimi gerçekleştirildi.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı 57. Alay Toplantı Salonunda, düzenlenen eğitimde hemşire Nerim Gül ve derya Vural katılımcıları bilgilendirdi.

Eğitimde, hastanelerde aktif kanser kayıt birimi çalışanlarına yönelik sunum yapıldı.

-Süleymanpaşa Kaymakamı Tunçer'den toprak mahsulleri ofisini ziyaret etti

Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Toprak Mahsulleri Ofisi Tekirdağ Başmüdürü Bihter Demiral'ı ziyaret etti.

Tunçer ve Demiral bir süre sohbet etti.

Daha sonra Tunçer, personelle görüştü.

Demiral, ziyaret için kaymakam Tunçer'e teşekkür etti.