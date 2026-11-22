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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki saat ustası İzzet Özkaner, 51 yıldır sürdürdüğü mesleğiyle zamana meydan okuyor.

Çocuk yaşlarda başladığı saat tamirciliğinde yarım asrı geride bırakan Özkaner, küçük dükkanında arızalı saatleri yeniden çalıştırıyor.

Saat tamirciliğine amcasının yanında çırak olarak başlayan Özkaner, ustasından öğrendiği mesleğin inceliklerini yıllar içerisinde geliştirerek kendi iş yerini açtı. Malkara Caddesi'ndeki 4 metrekarelik dükkanında çalışmalarını sürdüren Özkaner, farklı marka ve modellerdeki saatlerin tamirini yapıyor.

Özkaner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle eski mekanik saatlerin tamirinde sabır, dikkat ve deneyimin önemli olduğunu söyledi.

Saatlerin mekanizmalarını tek tek inceleyerek arızaları gidermeye çalıştığını anlatan Özkaner, "Çocuk yaşlarda amcamın yanında bu mesleğe başladım. O günden bu yana saatlerle uğraşıyorum. Yıllar içerisinde çok sayıda saati tamir ettim. Özellikle eski mekanik saatlerin tamiri ayrı bir dikkat ve sabır istiyor. Her saatin kendine özgü bir mekanizması var. Arızayı bulup saati yeniden çalışır hale getirmek, yılların verdiği tecrübe gerektiriyor. Bir saatin yeniden çalıştığını görmek benim için hala büyük bir mutluluk." diye konuştu.

Teknolojinin gelişmesiyle saat modellerinin ve mekanizmalarının da değiştiğini ifade eden Özkaner, dijital saatlerin yaygınlaşmasının geleneksel saat tamirciliğine olan ilgiyi azalttığını dile getirdi.

"Mesleğin gelecek kuşaklara aktarılması gerekiyor"

Eski mekanik saatlerin tamirinin yeni nesil modellere kıyasla daha fazla ustalık gerektirdiğini vurgulayan Özkaner, mesleğin geleceği konusunda çırak yetişmemesinden endişe duyduğunu belirtti.

Geçmişte usta-çırak??????? ilişkisiyle öğrenilen saat tamirciliğinin günümüzde gençler tarafından fazla tercih edilmediğini aktaran Özkaner, şöyle devam etti:

"Eskiden bu mesleği öğrenmek isteyen çok olurdu. Ustanın yanında yetişir, işi zamanla öğrenirdik. Şimdi ise bu mesleğe ilgi gösteren gençler yok. Bizden sonra bu işi kimin sürdüreceğini düşünüyorum. Yıllarımızı verdiğimiz bu zanaatın kaybolmasını istemiyorum. Saat tamirciliğinin devam etmesi için gençlerin yetişmesi, bu mesleğin gelecek kuşaklara aktarılması gerekiyor."

Kaynak: AA