Tekirdağ Ergene'de çilek üreten aile işletmesini İl Tarım ve Orman Müdürü Aksoy gezdi

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Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ve beraberindeki teknik ekip, Ergene ilçesine bağlı Yulaflı Mahallesi'nde çilek üretimi yapan aile işletmesini ziyaret etti.

Aksoy ve beraberindeki ekip, üretim alanında incelemelerde bulunarak çileklerin gelişimi ve yetiştiricilik uygulamaları hakkında üreticilerden bilgi aldı.

Ziyarette, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından aile işletmelerinin desteklenmesine yönelik çalışmalar da değerlendirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, üreticilere üretimin farklı aşamalarında teknik destek ve rehberlik sağlamaya devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA