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Tekirdağ'da su ürünleri denetimleri sürüyor

Tekirdağ'da su ürünleri denetimleri sürüyor
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Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, su ürünlerinin korunması ve yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında iç sularda eş zamanlı denetimler gerçekleştiriyor.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince su ürünlerinin korunması, sürdürülebilirliğin sağlanması ve yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında denetimler sürdürülüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Su Ürünleri Kanunu kapsamında Şarköy, Saray, Muratlı ve Ergene İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri su ürünleri kontrol ekiplerince av araçları ile iç sularda eş zamanlı denetimler gerçekleştiriliyor.

Denetimlerle su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilirliğin sağlanması ve yasa dışı su ürünleri avcılığıyla etkin mücadele edilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Ekiplerin, denizden sofraya gıda güvenilirliğinin sağlanması amacıyla sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
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